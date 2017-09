Stupri, il giudice: "Criminali feroci, inutili sofferenze alle vittime"

Dovranno stare in carcere e non potranno comunicare tra di loro. E’ questa la decisione del Gip del tribunale per i minorenni di Bologna che, con una durissima ordinanza in cui parla di fatti «espressione di elevatissimo spessore criminale e di particolare ferocia», dispone la misura cautelare più restrittiva per i due fratelli marocchini di 15 e 17 anni e per il nigeriano di 16, dopo l’udienza sulla convalida dei fermi e l’esame di atti giudiziari da cui sono emersi dettagli «raccapriccianti» sulle due violenze sessuali di cui sono accusati.

I tre rispondono, insieme al congolese 20enne Guerlin Butungu, di aver stuprato una turista polacca, di aver pestato a sangue il compagno e di aver violentato poi una prostituta transessuale a Miramare di Rimini, la notte tra il 25 e il 26 agosto. In serata è arrivata da Rimini anche la decisione sul maggiorenne, considerato leader del gruppo e che nell’interrogatorio ha scaricato le colpe sui più giovani: carcere pure per lui, come chiesto dai Pm che coordinano le indagini della Polizia.

Ma è dal provvedimento del giudice minorile Anna Filocamo che si ricava tutta la brutalità con cui il gruppo ha agito. Nell’atto si sottolinea «la spregiudicatezza con cui sono state poste in essere le azioni delittuose», «la brutalità ed inutile cattiveria» con cui i tre hanno inflitto «inutili sofferenze alle vittime» e il fatto che le loro azioni hanno suscitato «un allarme sociale di proporzioni rare». Nel raccontare che era il congolese a comandarli, i complici minorenni hanno mostrato «personalità gravemente inconsistenti ed incapaci di rendersi conto dell’estrema gravità delle condotte realizzate e, pertanto, altamente esposte al rischio di commettere nuovamente fatti di questo genere».

Quella raccontata dal giovane polacco amico della ragazza stuprata è una «scena agghiacciante», riferisce il gip. «Tre o quattro a turno si intercambiavano tra loro nell’abusare di lei e nell’immobilizzare me», ha dichiarato il giovane. Ancora: «Mentre era immobilizzato a terra tenuto da due persone con il viso sulla sabbia il giovane veniva perquisito alla ricerca di telefono e portafogli, e colpito ripetutamente con calci in tutte le parti del corpo e pure al capo con una bottiglia di vetro». L’incubo della polacca è cominciato con uno stentato «where are you from?» pronunciato da un ragazzo che «si è materializzato in maniera fulminea». Poi, una violenza «interminabile, durata più di venti minuti», durante la quale «mi dicevano in inglese 'I kill yoù e sentivo che il mio amico veniva picchiato brutalmente». «Stremata», «senza poter in nessun modo reagire neppure urlando», «senza forze ed impaurita, ma cosciente», la ragazza è stata quindi trascinata in acqua e poi di nuovo sulla spiaggia, immobilizzata ed ancora violentata.

Ancora più terribile, se possibile, quanto subito dalla peruviana, abusata a turno dai quattro che si sono alternati nello stupro e nel tenerla immobilizzata. Nel luogo dell’aggressione subita dalla prostituta gli investigatori hanno trovato la macchina fotografica e l’orologio rapinati poco prima all’amico della polacca. «Segno evidentissimo - scrive il gip - che gli autori dei crimini ai danni della giovane coppia polacca sono le stesse persone» che si sono rese responsabili del secondo episodio di violenza sessuale. Persone giovanissime da cui non sarebbe emerso, secondo fonti giudiziarie, alcun segno di ravvedimento.