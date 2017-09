Niente acqua sul Monviso: in secca le sorgenti del Po

Neppure una goccia d’acqua alle sorgenti del Po, ai piedi del Monviso. Al Pian del Re, a 2020 metri di altitudine, dove nasce il fiume più lungo d’Italia, tra le rocce sotto la targa «Qui nasce il Po» la vena si è completamente esaurita. Solo pietre asciutte.

Non è la prima volta che succede, e poco più a valle il fiume si rianima, grazie ad altre fonti, ma è comunque un evento rarissimo.

Sul "Re di pietra", come viene chiamato il Monviso, da anni non ci sono più ghiacciai e due mesi senza piogge hanno estinto anche i nevai lasciati da una primavera generosa. Aldo Perotti, gestore del rifugio "Albergo Pian del Re", conosce questi luoghi meglio di chiunque altro. La sua famiglia gestisce la locanda da oltre un secolo. «Nel corso della mia vita - racconta - avrò visto la sorgente del Po all’asciutto due o tre volte. Nell’ultimo mezzo secolo forse questa è la seconda volta che accade. Sopra il Pian del Re non c'è più un briciolo di neve, ed evidentemente le falde si sono abbassate».

Per trovare l’acqua basta percorrere scendere qualche centinaio di metri. I piccoli rivoli che scendono dai laghi Fiorenza e Superiore alimentano il letto del Po e già pochi chilometri a valle, a Pian della Regina, è un torrente rigoglioso. «Decine di anni fa - racconta ancora Perotti - mio nonno provò a versare alcune sostanze coloranti nei laghi che si trovano a monte del Pian del Re, per capire da dove provenisse l'acqua della sorgente del Po. E scoprì che non arriva dai laghi, ma da una falda sotterranea alimentata in profondità, chissà dove sotto il Monviso. E’ acqua pura, cristallina, che sgorga in questo punto probabilmente da migliaia di anni».

Quest’anno il caldo anomalo di maggio e giugno ha sciolto rapidamente gli accumuli di neve. L’estate ha fatto il resto. «Praticamente - continua Perotti - non piove da due mesi. Lo zero termico è oltre i 4000 metri. Le riserve di acqua e i ghiacci sotto le morene si sono sciolti e abbassati».



Più a valle l’acqua c'è, perchè il fiume è fatto di falde sotterranee che trasportano in pianura grandi quantità d’acqua, alimentando le risorgive, ma simbolicamente quella sorgente senza nemmeno una goccia d’acqua rappresenta il simbolo di un’estate senza pioggia che verrà ricordata a lungo, anche qui dove l’acqua non è mai mancata. In questo angolo di provincia di Cuneo, nel pianoro a quota 2.020 dove si narra sia transitato anche Annibale con il suo esercito di 30 mila uomini e 40 elefanti, probabilmente è stata scritta un’altra pagina della storia sui cambiamenti climatici.