Uragani: Irma verso Antille, venti a 295 km/h

(ANSA) - WASHINGTON, 6 SET - Sprigionando i venti più forti mai registrati per una tempesta nell'Atlantico (sino a 295 km/h) l'uragano Irma di categoria 5 (il massimo della scala) si sta avvicinando alle Piccole Antille con una traiettoria che sabato potrebbe portarlo in Florida. Il pericolo più immediato, nelle prossime ore, e' per le isole sopravento settentrionali, incluse Antigua e Barbuda, le Isole Vergini Britanniche e Usa, e Porto Rico. Nel sud della Florida all'alba comincia l'evacuazione obbligatoria dei turisti, in particolare a Key West.