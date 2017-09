Trump, con taglio tasse rientro 4.000 mld dlr da estero

WASHINGTON - Semplificare il piu' possibile il codice fiscale e tagliare sensibilmente le tasse a favore della middle class, delle famiglie e delle imprese per creare ulteriore lavoro in Usa e far rientrare 4 mila miliardi di dollari parcheggiati all'estero: questo in sintesi l'intervento con cui Donald Trump ha aperto l'incontro con i maggiorenti del partito repubblicano e i suoi consiglieri economici per discutere la riforma del fisco, una delle sue promesse elettorali affidate ora al Congresso.