Usa: Dreamer, proteste in varie citta' e ricorsi Stati

WASHINGTON - Proteste in varie citta' americane e primi annunci di ricorsi legali contro la decisione di Donald Trump di mettere fine al programma per tutelare i Dreamers, i giovani arrivati negli Stati Uniti da bambini con genitori illegali. L'offensiva giudiziaria e' stata dichiarata dagli attorney general di alcuni Stati, tra cui New York, California e Washington. Manifestazioni sono in corso a Denver, a Phoenix e a Miami, dove giovani immigranti da Honduras, Messico e Colombia esprimono la loro indignazione e la loro preoccupazione.