Uragani: Irma, evacuazione isole meridionali Bahamas

SAN JUAN (PORTORICO) - Il primo ministro delle Bahamas Hubert Minnis ha comunicato che il suo governo ha ordinato un'evacuazione obbligatoria delle isole nella parte meridionale dell'arcipelago a causa dell'uragano Irma. Minnis ha detto che l'uragano, di categoria 5, rappresenta una terribile minaccia per le isole di Mayaguana, Inagua, Crooked Island, Acklins, Long Cay e Ragged Island. Le persone che vivono in queste isole saranno trasferite oggi a Nassau nell'isola di New Providence.