Terremoti: scossa di magnitudo 5,4 Richter a Isole Andamane

NEW DELHI - Una scossa di terremoto di magnitudo 5,4 Richter ha interessato oggi in India le Isole Andamane e Nicobare, senza che per il momento si segnalino vittime o danni gravi. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ani. Il sisma, registrato dai sismografi dell'USGS statunitense alle 5,40 locali (le 2,10 italiane), ha avuto un epicentro ad una profondita' di 86 chilometri e a 162,2 chilometri a sud-est della capitale, Port Blair.