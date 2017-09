Afghanistan: scuse Usa per volantini offensivi dell'Islam

KABUL - La Task Force per le operazioni speciali congiunte in Afghanistan (Nsocc-A) ha presentato oggi formali scuse per aver distribuito materiale propagandistico contenente una immagine offensiva per i musulmani e per l'Islam. In un comunicato diffuso oggi a Kabul e firmato dal generale James Linder, la Nsocc-A sostiene che "il 5 settembre le forze statunitensi hanno realizzato un lancio di volantini nella provincia di Parwan (a nord di Kabul)". Il disegno del volantino, precisa l'alto ufficiale, "conteneva erroneamente una immagine altamente offensiva sia per i musulmani sia per la religione dell'Islam. Per questo chiedo sinceramente scusa. Abbiamo il più profondo rispetto per l'Islam e per i nostri partner musulmani in ogni parte del mondo".