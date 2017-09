Alla guida drogato uccide pedone, accusato omicidio stradale

(ANSA) - TORINO, 6 SET - Alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ha travolto e ucciso un pedone. Un autotrasportatore di 33 anni è stato arrestato nella notte nel Torinese, con l'accusa di omicidio stradale, per la morte di un disoccupato 47enne di Torre Pellice. Lo schianto a None, lungo la SR23, in un tratto di strada privo di illuminazione. L'auto, una Bmw, e la vittima, che è morta sul colpo, procedevano in direzione di Airasca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Negativo all'alcoltest, l'automobilista è risultato positivo all'esame tossicologico ed è stato arrestato. (ANSA).