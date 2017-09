Incidenti lavoro: operaio morto schiacciato da pressa

(ANSA) - MILANO, 6 SET - Un uomo è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nel Milanese. E' accaduto a Settimo Milanese, dove un operaio ha perso la vita schiacciato da una pressa. Sul posto, la Stuani spa, un'azienda che produce componenti in acciaio e in plastica, il 118 è intervenuto subito, ma non è stato possibile far altro se non constatare il decesso dell'uomo, un 42enne. Secondo quanto appreso è stato schiacciato da una grande pressa, dopo essere entrato nel suo raggio d'azione, e sarebbe morto sul colpo. Sul caso gli accertamenti per individuare eventuali responsabilità sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Rho (Milano).