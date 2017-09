Migranti:100 euro a testa per vivere tra rifiuti, 10 denunce

(ANSA) - PAOLA (COSENZA), 6 SET - La Guardia di Finanza di Paola ha sequestrato una palazzina in cui vivevano in condizioni di degrado 15 immigrati dal Bangladesh, tra cui due minorenni, venditori ambulanti. I migranti pagavano 100 euro a persona per vivere tra cumuli di spazzatura, in stanze prive di pavimenti, senza i letti, con una cucina alimentata con una bombola a gas e bagni e docce fatiscenti ed in comune. Al termine delle indagini sono stati denunciati i due locatori per favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nello Stato, con conseguente sequestro dell'immobile che ha una superficie di oltre 700 mq. Cinque migranti sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, e altre due persone per detenzione per la vendita di prodotti industriali recanti marchi contraffatti e ricettazione. Sequestrati 409 beni fra scarpe, borse, e occhiali da sole di note case di moda, recanti marchi contraffatti. L'affitto percepito "in nero" nel tempo sarà calcolato e tassato. (ANSA).