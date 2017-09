Brexit: ministro Difesa, non chiuderemo le porte

(ANSA) - roma, 6 set - "Noi vogliamo attirare persone non chiudere porte in faccia". Lo ha detto il ministro della Difesa britannico Michael Fallon rispondendo a Sky news in merito alle rivelazioni del Guardian su un "piano segreto" di Downing Street per ridurre il numero di immigrati dall'Ue. "Sull'immigrazione bisogna trovare un punto di equilibrio", ha aggiunto Fallon precisando che nei prossimi mesi il governo delineerà il suo programma per regolare i flussi dall'Unione europea dopo la Brexit.