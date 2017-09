Migranti: Corte Ue respinge ricorsi contro 'relocation'

(ANSA) - BRUXELLES, 6 SET - La Corte di giustizia Ue respinge i ricorsi di Slovacchia e Ungheria contro le 'relocation' dei richiedenti asilo da Italia e Grecia. Nella sentenza i giudici spiegano che "il meccanismo contribuisce effettivamente e in modo proporzionato a far sì che la Grecia e l'Italia possano far fronte alle conseguenze della crisi migratoria del 2015".