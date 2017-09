Putin, non si può mettere all'angolo Corea Nord

(ANSA) - MOSCA, 6 SET - "È impossibile risolvere il problema della Corea del Nord solo con le sanzioni: non dobbiamo mettere la Corea del Nord all'angolo, bisogna mantenere la lucidità". Così il presidente Vladimir Putin in conferenza stampa con il suo collega sudcoreano Moon Jae-in, ospite del forum economico di Vladivostok, confermando che Mosca "non riconosce lo status di potenza nucleare alla Nord Corea". Secondo la stampa di Seul Putin ha in particolare respinto la richiesta del collega sudcoreano a favore del taglio dell'export di petrolio verso la Corea del Nord per spingerla a tornare ai negoziati. "Sono preoccupato del taglio perché potrebbe danneggiare la gente in ospedale o i cittadini comuni", ha replicato Putin. "Le nostre considerazioni politiche - ha aggiunto - sono state presentate nella roadmap russo-cinese. Chiediamo a tutte le parti interessate di dare uno sguardo più attento all'iniziativa che, secondo noi, suggerisce una strada concreta per alleviare le tensioni e risolvere il problema gradualmente".