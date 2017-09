Terrorismo: Spagna, smantellata cellula jihadista a Melilla

(ANSA) - MADRID, 6 SET - La polizia spagnola ha annunciato lo smantellamento in cooperazione con quella marocchina di una cellula jihadista con basi nell'enclave di Melilla e in Marocco. Sei persone sono state arrestate, fra cui il presunto capo del gruppo terrorista. Secondo il ministero degli interni la cellula si trovava in una "pericoloso stadio di attivazione". Gli arrestati secondo il ministero realizzavano addestramenti notturni e preparavano attentati. Uno dei sei fermati ha la nazionalità spagnola, gli altri sono cittadini marocchini.