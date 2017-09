Catalogna: leader unionisti con Rajoy contro indipendenza

(ANSA) - MADRID, 6 SET - I leader di Psoe e Ciudadanos (Cs) Pedro Sanchez e Albert Rivera hanno confermato pieno appoggio al premier Pp Mariano Rajoy nella linea di contrasto del governo di Madrid alla spinta indipendentista della Catalogna. Pp, Psoe e Ciudadanos formano l'asse 'unionista' spagnolo contro la possibile secessione, che considerano 'illegale' in base alla costituzione approvata nel 1979 durante la transizione fra dittatura franchista e democrazia che sancisce il carattere "indivisibile" dello stato. Podemos è il solo grande partito spagnolo a non fare parte dell'asse 'unionista'. Il partito post-indignado di Pablo Iglesias è favorevole al 'diritto di decidere' dei catalani anche se contrario alla secessione. Sanchez e Rivera hanno avuto colloqui ieri con Rajoy. Il leader socialista non ha escluso fra l'altro un possibile sequestro delle urne per impedire il referendum annunciato per il 1 ottobre e Rivera l'utilizzo dell'articolo 155 che consente la sospensione del governo e dell'autonomia catalani.(ANSA).