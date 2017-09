Papa: inizia viaggio in Colombia, primo incontro con Santos

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 6 SET - Papa Francesco è partito per il viaggio apostolico in Colombia. L'Airbus A330 è decollato alle ore 11:13, l'arrivo sarà alle 16:30 locali all'aeroporto di Bogotà. Allo scalo è prevista una semplice cerimonia di benvenuto in cui Francesco sarà accolto dal presidente della Repubblica Juan Manuel Santos Calderon. "Nel momento in cui lascio Roma per recarmi in Colombia, per sostenere la missione della Chiesa locale e portare un messaggio di speranza, mi è caro rivolgere a Lei, signor Presidente, il mio deferente saluto, che accompagno con fervidi auspici per il benessere spirituale, civile e sociale della diletta Nazione italiana, cui invio volentieri la benedizione apostolica". Questo il testo del saluto inviato dal Papa al Presidente Sergio Mattarella, al momento di partire. "L'Italia e la comunità internazionale - ha risposto Mattarella - guardano con grande interesse a questa Sua missione in un Paese che ha intrapreso un cammino di pace e riconciliazione difficile ma carico di speranza".