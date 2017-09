Ungheria, decisione Corte Ue è oltraggiosa

(ANSA) - BUDAPEST, 6 SET - La decisione della corte Ue di respingere i ricorsi sulle 'relocation' dei richiedenti asilo è "oltraggiosa e irresponsabile" e "mette a rischio la sicurezza dell'Europa". Questo il commento di Budapest. "La sentenza è scandalosa e irresponsabile", secondo il ministro degli esteri ungherese Peter Szijjarto, che ha commentato la decisione della corte di giustizia nel corso di una conferenza stampa. "Questa sentenza è politica, non giuridica, minaccia il futuro e la sicurezza dell'Europa, è contraria agli interessi delle nazioni e dell'Ungheria", ha detto ancora. "Faremo tutto il possibile per difendere il nostro paese contro lo strapotere delle istituzioni dell'Ue", ha aggiunto, facendo capire che l'Ungheria non intende accogliere richiedenti asilo neanche dopo la sentenza di oggi. "La battaglia vera comincia solo adesso", ha detto. I partiti di opposizione invece hanno accolto la sentenza come una sconfitta del governo Orban, che renderà indifendibile la sua posizione sull'emergenza di immigrazione.