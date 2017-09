Università: oggi test accesso per futuri veterinari

(ANSA) - ROMA, 6 SET - Nuovo round stamani per le prove di ammissione ai corsi ad accesso programmato a livello nazionale. Dopo gli aspiranti medici ieri, oggi è toccato ai futuri veterinari cimentarsi con 60 quesiti a risposta multipla. Sono 8.431 le iscritte e gli iscritti alla prova (erano 7.987 nel 2016) e 655 le immatricolazioni previste. Per domani, 7 settembre, è fissato, invece, il test per le aspiranti matricole per i corsi di Architettura mentre mercoledì 13 settembre sono previsti i test per le Professioni Sanitarie. A seguire, giovedì 14 e venerdì 15, ci saranno le prove, rispettivamente, per i corsi di Medicina e Chirurgia in lingua inglese e di Scienze della Formazione Primaria. I punteggi anonimi delle prove saranno pubblicati sul sito dedicato del Miur (www.universitaly.it) il 20 settembre. (ANSA).