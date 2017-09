Papa, in Colombia per la pace, auspico dialogo per Venezuela

(ANSA) - AEREO PAPALE, 6 SET - "Vorrei dire che sul volo sorvoleremo il Venezuela: vi chiedo una preghiera anche per il Venezuela perché si possa fare il dialogo e perché il Paese ritrovi una bella stabilità con il dialogo con tutti". Lo ha detto Papa Francesco ai giornalisti al seguito nel suo saluto durante il volo verso la Colombia. "Questo viaggio - ha aggiunto - è un po' speciale perché è un viaggio per aiutare la Colombia ad andare avanti nel suo cammino di pace. Vi chiedo anche una preghiera per questo durante il viaggio. Grazie per tutto quello che farete, grazie per il vostro lavoro e per accompagnarmi in questo viaggio".