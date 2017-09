Omofobia: minacce anti gender davanti asili Lerici

(ANSA) - LA SPEZIA, 6 SET - "Uccideremo gli insegnanti del gender che vanno nelle scuole ad imbastardire i nostri figli". E' la frase comparsa su alcuni cartelli affissi la notte scorsa davanti alcune scuole del comune di Lerici, gli asili delle frazioni di Pugliola e di San Terenzo. A notare le scritte minacciose un'attivista di Raot, la rete antiomofobia e transfobia che ha segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine. "L'episodio è un grave sintomo del clima di intolleranza, violenza e ignoranza - si legge in una nota dell'associazione - fomentato da movimenti conservatori e di ispirazione religiosa e avvallato da alcuni media nazionali. La 'teoria del gender' è un'invenzione secondo la quale esisterebbe un complotto orchestrato da una non ben identificata lobby gay colpevole di strumentalizzare i bambini istigandoli all'omosessualità". Il sindaco Leonardo Paoletti ha presentato un esposto ai carabinieri: "potrebbe trattarsi dell'atto di un esaltato - ha detto -, ma essendo minacce non le abbiamo prese sotto gamba". (ANSA).