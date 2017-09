Chiesa: San Giovanni XXIII sarà patrono dell'Esercito

(ANSA) - BERGAMO, 6 SET - San Giovanni XXIII patrono dell'Esercito Italiano. La nomina, anticipata oggi dal quotidiano L'Eco di Bergamo, sarà ufficializzata martedì 12 settembre prossimo a Roma, quando a Palazzo Esercito di via XX Settembre, l'Ordinario Militare per l'Italia, monsignor Santo Marcianò, consegnerà la Bolla della Congregazione per il Culto divino al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Gen. Danilo Errico. Il Papa bergamasco, il Papa della Pacem in Terris vigilerà su tutte le forze armate impegnate in missioni di pace e interventi umanitari internazionali. Alla cerimonia a Palazzo Esercito, il Gen. Errico consegnerà la Croce d'Oro al merito dell'Esercito a mons. Marcianò. Emanuele Roncalli, giornalista e pronipote di Giovanni XXIII, terrà una prolusione.