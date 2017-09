(ANSA) - PARIGI, 6 SET - I danni materiali causati dal passaggio dell'uragano Irma nelle Antille francesi sono già "ingenti": è quanto annuncia il governo di Parigi a circa due ore dall'inizio dello stato di massima allerta. Di un'intensità senza precedenti, l'urgano ha già colpito l'isola di Barbuda e sta lasciando Saint-Barthélémy per dirigersi verso l'altra isola di Saint-Martin. "I danni materiali sono già ingenti", ha riferito la ministra responsabile per i territori francesi d'oltremare, Annick Girardin, confermando i numerosi video in circolazione in tv e su internet.