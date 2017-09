Incendio in ditta: nube fumo visibile in Piemonte, è allarme

(ANSA) - NOVARA, 6 SET - C'è preoccupazione anche nel Novarese per l'incendio divampato questa mattina in una ditta di Mortara che tratta rifiuti speciali non pericolosi. Nei paesi della provincia che confinano con il Pavese, a pochi chilometri in linea d'area dal luogo dell'incendio, la colonna di fumo è ben visibile. Il sindaco di Borgolavezzaro, Annalisa Achilli, ha già provveduto ad avvisare i suoi concittadini a non tenere aperte le finestre. "Siamo in attesa di sapere cosa è successo davvero a Mortara - dicono in municipio - per prendere altre decisioni, con il coordinamento della prefettura".(ANSA).