Incidenti montagna: sul Monviso con minore, muore alpinista

(ANSA) - TORINO, 6 SET - Un alpinista è morto sul Monviso. Era in cordata con un minore, ferito in modo lieve, quando è precipitato. Coinvolta anche una donna, di nazionalità francese, che procedeva autonomamente e che è stata trasportata col ragazzo all'ospedale di Savigliano. La vittima è un 53enne della provincia di Torino. L'incidente è avvenuto nei pressi del passaggio dei Fornelli, a quota 3.570 metri. A dare l'allarme una guida alpina che si trovava sul posto, dove il soccorso alpino è intervenuto con due elicotteri. La salma non è stata ancora recuperata a causa del maltempo sulla zona.(ANSA).