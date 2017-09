Morto card. Caffarra: camera ardente domani in Arcivescovado

(ANSA) - BOLOGNA, 6 SET - La Camera Ardente per la morte del cardinale Carlo Caffarra sarà allestita nella Sala Bedetti dell'Arcivescovado, a partire dalle 16 di domani 7 settembre. La Veglia di suffragio sarà celebrata venerdì 8 settembre alle 21, in Cattedrale. L'arcivescovo mons. Matteo Zuppi presiederà la celebrazione delle esequie sabato 9 settembre alle 11 in Cattedrale. Al termine, la salma del card. Carlo Caffarra sarà tumulata nella cripta della Cattedrale. Lo ha comunicato lo stesso mons. Zuppi annunciando la morte del card. Caffarra alla comunità religiosa "col cuore colmo di tristezza". Caffarra, ha scritto l'arcivescovo, "ha servito fedelmente per tutta la vita senza riserve di amore, generosità e intelligenza, profuse ovunque Egli abbia voluto chiamarlo. L'Arcivescovo di Bologna esprime il profondo e affettuoso cordoglio di tutta la Diocesi, del Presbiterio e suo personale, e invita i fedeli a unirsi nelle preghiere di suffragio".