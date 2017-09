Corea Nord: Razzi, Alfano mi deleghi per trattare

(ANSA) - ROMA, 6 SET -"Alfano? Lui in Corea non lo conosce nessuno, per sapere chi è devono consultare i libri e Internet. Io sono popolare, mi ascoltano, per strada mi riconoscono tutti. Alfano dovrebbe darmi una delega per trattare con Kim. Mi dice: vai a dire questo e quelle e io ci vado". Lo dice Antonio Razzi a La Zanzara su Radio 24 parlando del suo imminente viaggio in Corea del Nord. "Devo incontrare - spiega - in questi giorni un alto funzionario che viene in Italia. Un funzionario del governo nordcoreano. Se mi fanno incontrare qualcuno vado, se devo andare per bere una birra no. Spendo 5000 euro in tutto, tutti soldi miei. Non sono soldi dello Stato. Chi me lo fa fare". "In Corea del Nord - dice Razzi - sono l'amico italiano. Posso esprimere il disappunto per quello che sta succedendo. Mi ascoltano. Kim non è pazzo e una volta ha detto di me: quello è un grande italiano".