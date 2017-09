Percosse, offese e minacce a bimbi: arrestata educatrice

(ANSA) - BRINDISI, 6 SET - Avrebbe malmenato, offeso e minacciato per mesi alcuni bimbi di una scuola materna privata del rione Cappuccini di Brindisi: è il motivo per cui una educatrice dell'infanzia di 67 anni è stata arrestata stamani dalla Squadra Mobile di Brindisi ed è ora ai domiciliari. I poliziotti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Brindisi, su richiesta del pm Luca Miceli; all'educatrice il giudice ha imposto anche il divieto di dialogare con persone diverse da quelle che convivono con lei o l'assistono. Le indagini sono partite alla fine del 2016, pare dopo alcune segnalazioni arrivate agli investigatori, e hanno riguardato episodi verificatisi sino al luglio scorso per i quali sarebbero stati trovati riscontri.