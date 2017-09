Costringono amico a mangiare escrementi, a giudizio

(ANSA) - TORINO, 6 SET - Costretto a mangiare escrementi, a ubriacarsi, ad appartarsi con una prostituta e a subire atti sessuali con un ombrello: sono alcuni degli episodi di bullismo denunciati da un adolescente, e che ora sono al vaglio del tribunale di Torino in un processo che vede altri due giovani imputati di stalking, violenze e lesioni. La storia risale al periodo tra il febbraio del 2013 e il settembre del 2014. La presunta vittima, all'epoca, aveva 16 anni e frequentava una scuola professionale in provincia insieme ai due imputati di qualche anno più grandi. I tre erano amici ma, ad un certo punto, il più piccolo - secondo l'accusa del pm Dionigi Tibone - avrebbe cominciato a essere preso di mira e a subire delle angherie. Una sera, fra l'altro, venne portato in una strada per avere un rapporto sessuale con una prostituta alla loro presenza. "Non è mai successo niente di tutto questo", sostengono i due imputati. Oggi in aula è stato interrogato un quarto giovane, che ha detto di non essersi mai accorto di nulla. (ANSA).