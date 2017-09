Danimarca: casa reale, 'principe Henrik soffre di demenza'

(ANSA) - COPENAGHEN, 6 SET - La casa reale danese ha annunciato oggi che il principe Henrik, marito della regina Margherita, soffre di demenza. Il principe, 83 anni, è stato esaminato all'ospedale dell'università di Copenaghen e i medici hanno riscontrato che "l'estensione del disturbo cognitivo è maggiore di quanto ci si aspettasse" e che questo può portare a cambiamenti nel comportamento, nelle reazioni, giudizi ed emozioni, ha reso noto il Palazzo. Il mese scorso Henrik aveva provocato sconcerto, dicendo di non volere essere sepolto vicino alla regina. In passato il principe, che si è ritirato dalla vita pubblica un anno fa, si è a lungo lamentato del fatto di non essere diventato re consorte quando la moglie è salita al trono nel 1972.