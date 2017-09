Usa: California intitola autostrada a Obama

(ANSA) - NEW YORK, 6 SET - Presto i californiani guideranno sulla President Barack H. Obama Highway. Il Golden State ha infatti deciso di intitolare un'autostrada all'ex presidente degli Stati Uniti. In particolare il tratto che porterà il nome di Obama si trova nel sud della California, nei pressi di Pasadena, dove un giovane Barack Obama visse quando era studente dell'Occidental College a Eagle Rock. "Sono così orgoglioso - ha detto il senatore democratico di Los Angeles Anthony Portantino - di essere stato l'autore di questa proposta per apprezzare e commemorare per sempre l'eccezionale eredita' del presidente Obama". Obama non e' il primo presidente ad avere un'autostrada intitolata in California . Prima di lui c'è stato Ronald Reagan.