Vaccini: Salvini, Fi pensi ad altro, Zaia fa bene

(ANSA) - ROMA, 6 SET - "Romani e Brunetta hanno tempo per occuparsi di altri problemi. Zaia sta ricevendo le lodi di tante associazioni: vaccinarsi deve essere una libera scelta, non un obbligo sovietico". Il leader della Lega, Matteo Salvini, respinge al mittente l'appello lanciato dai capigruppo azzurri e difende le scelte del Veneto. "Non vorrei - aggiunge - che l'Italia sia stata scelta da cavia delle case farmaceutiche".