Salvini a Berlusconi, non ci sono condizioni per listone

(ANSA) - ROMA, 6 SET - "Una cosa è una coalizione, un'altra è il listone unico, su cui al momento non ci sono le condizioni. Io lavoro a un progetto coerente per cambiare il Paese, ma per ora sulla lista unica la vedo difficile". Così il leader della Lega Matteo Salvini boccia l'idea di un listone unico del centrodestra. Commentando l'ipotesi di un quadrifoglio come simbolo unico, aggiunge: "Non mi occupo di botanica".