Birmania, 'ribelli Rohingya vogliono uno stato musulmano'

(ANSA) - KUTUPALONG (BANGLADESH), 6 SET - I ribelli armati Rohingya vogliono creare uno stato musulmano indipendente dalla Birmania. Lo ha detto oggi in conferenza stampa il consigliere per la sicurezza nazionale della Birmania, Thaung Tun, spiegando che i combattenti ribelli musulmani dell'Esercito Arakan per la salvezza dei Rohingya (Arsa) sono gli autori degli attacchi di due settimane fa a polizia e forze dell'ordine (30 uccisi), all'origine della repressione e dell'ennesima tragedia che ora colpisce i civili Rohingya. "L'Arsa vuole uno stato islamico indipendente dalla nostra nazione a forte maggioranza buddhista - ha dichiarato Thaung Tun - e le forze armate stanno usando il massimo della moderazione nelle operazioni militari contro di loro", cercando di "salvaguardare i civili innocenti". Thaung Tun ha così risposto a chi ha accusato il governo birmano di aver sparato indiscriminatamente contro i civili e di aver compiuto razzie nei villaggi musulmani Rohingya. L'Arsa ha rivendicato gli attacchi armati antigovernativi.