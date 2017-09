Maltempo: da domani nuova allerta temporali su Italia

(ANSA) - ROMA, 6 SET - Nuova fase di maltempo per una perturbazione atlantica che sta raggiungendo l'Italia. Dalle prime ore di domani - indica una allerta meteo della Protezione civile - temporali su Veneto e Friuli Venezia Giulia, specialmente sulle zone pianeggianti e costiere, in estensione a Emilia Romagna e Campania. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico sui settori adriatici del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, sull'Emilia Romagna, sul Bacino Alto del Sangro in Abruzzo e su gran parte delle regioni Lombardia, Toscana, Umbria, Lazio, Molise e Campania. (ANSA).