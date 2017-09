Malaria: Salvini, c'è nesso con fenomeno migratorio

(ANSA) - ROMA, 6 SET "Libero non l'ho letto. Ma, in generale, è innegabile che un certo tipo di malattie è legato al fenomeno migratorio. Non lo dice la Lega ma la giunta di Trento, e su questo c'è da riflettere". Così il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, interviene sulla vicenda della bimba uccisa dalla malaria. "E' evidente che il sistema sanitario del centrafrica sia meno efficiente del nostro". Quindi, tornando al controverso titolo di 'Libero', Salvini aggiunge: "Non so se portano miseria, certamente portano problemi sociali".