Domani in vista intesa Governo-Autonomie su gioco azzardo

(ANSA) - ROMA, 6 SET - Potrebbe arrivare domani la sospirata intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sulla riforma del settore dei giochi: il tema sarà prima al centro dei lavori della Conferenza delle Regioni, convocata per domani alle ore 11 e poi della Conferenza Unificata, prevista per le 14,30 al ministero per gli Affari Regionali. Non è ancora chiaro se Governo, Regioni ed Enti locali arriveranno all'accordo a cui si lavora da oltre un anno e mezzo; l'impressione è che comunque domani possa concludersi il lungo percorso intrapreso finora, arrivando alla sospirata intesa o registrando la mancata intesa, qualora le parti rimangano irremovibili. La Regione Lombardia ha ribadito la propria contrarietà rispetto alla proposta del Governo. Il sottosegretario all'Economia Pierpaolo Baretta ha ricordato la pubblicazione in Gazzetta del decreto che 'taglia' il numero di slot machine in Italia dalle circa 400mila attuali a 365mila entro dicembre e 265mila entro aprile. (ANSA).