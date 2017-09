Carceri: 57.393 detenuti, in crescita costante

(ANSA) - ROMA, 6 SET - Sono 57.393 i detenuti presenti nelle carceri italiane al 31 agosto scorso. Un dato in costante crescita secondo l'associazione Antigone che riferisce come in media l'affollamento negli istituti di pena è del 113,6% con una media del 34,4% di detenuti stranieri. Secondo i dati riferiti da Antigone le cinque carceri più affollate sono: Chieti con un sovraffollamento del 189,9%, Larino 186,9%, Lodo 184,4%, Latina 183,1%, Como 176,6%. Contro la situazione delle carceri e i problemi di sotto organico i sindacati di polizia penitenziaria hanno deciso di scendere in piazza il 19 settembre in concomitanza con la cerimonia per il Bicentenario del Corpo che sarà celebrata alle Terme di Caracalla alla presenza di Mattarella. I sindacati Sappe, Osapp, Uilpa, Sinappe, Fns-Cisl, Uspp, Cnpp e Fp-Cgil si riuniranno alle 9 di fronte al ministero della Giustizia e proseguiranno in corteo verso Caracalla. "La misura è colma", affermano segnalando l'aumento di aggressioni, episodi di violenza e quasi 40 suicidi di detenuti.