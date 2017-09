Agguato a Napoli, due persone uccise con colpi d'arma fuoco

(ANSA) - NAPOLI, 6 SET - Due persone sono state uccise in un agguato scattato nel pomeriggio in vico Pergola, nel quartiere Avvocata di Napoli. I sicari hanno sparato diversi colpi d'arma da fuoco contro Salvatore Dragonetti ed Edoardo Amoruso, quest'ultimo cognato dei fratelli Giuliano ex boss del Rione Forcella di Napoli. Sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri e della Polizia di Stato.