Brandisce coltello in piazza Duomo Firenze, bloccato

(ANSA) - FIRENZE, 06 SET - Un uomo è stato bloccato questo pomeriggio dai militari dell'Esercito e dalla polizia mentre brandiva un coltello in piazza Duomo, a Firenze. Secondo quanto appreso, si tratterebbe di un clochard francese, in stato di forte alterazione probabilmente dovuta all'assunzione di alcolici. L'uomo avrebbe estratto il coltello nei pressi dell'intersezione tra la piazza e via dei Servi, facendo scattare l'intervento dei militari addetti ai servizi di sorveglianza antiterrorismo in centro. Sul posto è arrivata anche la polizia.(ANSA).