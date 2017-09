Violenza sessuale: arrestato migrante, presidio a Potenza

(ANSA) - POTENZA, 6 SET - Un centinaio di persone hanno partecipato a un presidio organizzato nel pomeriggio, a Potenza, in piazza Mario Pagano, davanti alla sede della Prefettura, per chiedere maggiore sicurezza in città e il blocco degli arrivi di nuovi migranti. La manifestazione è stata organizzata in seguito all'arresto di ieri di un giovane di 20 anni originario della Guinea e in Italia come "richiedente protezione per motivi umanitari", accusato di violenza sessuale ai danni di una donna aggredita nell'androne di un palazzo, nel centro storico del capoluogo lucano.