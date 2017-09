Morte card. Caffarra: lutto cittadino a Bologna per esequie

(ANSA) - BOLOGNA, 6 SET - Il sindaco di Bologna Virginio Merola ha proclamato il lutto cittadino per sabato 9 settembre, giorno in cui saranno celebrati i funerali del cardinale Carlo Caffarra, arcivescovo emerito del capoluogo emiliano, nella cattedrale di San Pietro. Per tutta la giornata di sabato 9 settembre la bandiera del Comune di Bologna sarà esposta a lutto. (ANSA).