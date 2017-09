Imbrattate con spray rocce in Gallura

(ANSA) - OLBIA, 6 SET - Nuovo episodio di vandalismo nelle spiagge della Sardegna. Alcune scritte eseguite con una bomboletta spray sono comparse nelle rocce della spiaggia di Porto Istana, a sud di Olbia. "Cut" e "Taglio" sono le parole che ignoti hanno impresso sugli scogli di uno dei più suggestivi arenili dell'Area marina protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo. E' stato proprio Augusto Navone, direttore dell'ente, a scoprire lo sfregio delle rocce. "E' l'ennesimo segnale di un'estate cafona in Sardegna - ha commentato all'ANSA - quando ci sono i grandi affollamenti la statistica ci dice che aumenta anche il numero dei maleducati". Secondo il direttore dell'Area marina protetta, questa è l'estate in cui si registrano i numeri positivi degli anni precedenti alla crisi. "Numeri che imporrebbero una radicale revisione della governance delle spiagge - evidenzia - perché se è vero che attraverso la collaborazione con la direzione marittima del Nord Sardegna siamo riusciti ad assicurare un ottimo controllo a mare, resta scoperta la vigilanza sulle spiagge della Gallura dove nelle settimane scorse si è concentrata un'enorme massa di persone". Secondo Navone sarebbe opportuna "una nuova sinergia fra Comuni, Regione e Stato per garantire un presidio efficace anche in termini di sicurezza". (ANSA).