Roma: questore vieta 'passeggiata sicurezza' di Forza Nuova

(ANSA) - ROMA, 6 SET - Vietata dal questore di Roma, Guido Marino, la "passeggiata per la sicurezza" annunciata da Forza Nuova - con la sigla 'Roma ai romani' - per venerdì sera nelle strade del quartiere Tiburtino III, alla periferia della Capitale. Secondo quanto si è appreso, la decisione è stata presa considerando le condizioni di ordine pubblico e la concomitanza con altri eventi. Secondo quanto si è appreso, per la manifestazione non è stato presentato formalmente preavviso in Questura. La "passeggiata per la sicurezza" nella Capitale è in programma a partire dalle 20 di venerdì al Tiburtino III, con un itinerario non predefinito. E' il quartiere dove alcuni giorni fa un profugo eritreo é stato ferito alla schiena durante una lite con alcuni italiani nei pressi di un centro di accoglienza della Croce Rossa.