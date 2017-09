Scosse nel Bellunese, tremano le Dolomiti

Tre scosse di terremoto in otto minuti nel pomeriggio bellunese, ma fortunatamente senza danni o persone coinvolte, sentita fino in pianura, precedute nella notte da una leggera scossa nel trevigiano. In Veneto oggi la terra ha cominciato a muoversi poco dopo la mezzanotte e mezza nell’area del Comune di Miane, poco più di tremila abitanti nel trevigiano. Una piccola scossa di magnitudo 2.2. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia la profondità del terremoto è stata di 12 km. Nel pomeriggio è toccato al bellunese: la prima scossa, la più forte di grado 3.6, è avvenuta alle 14.22, la seconda di grado 2.6 alle 14.26 e la terza di 3.1 alle 14.30.

Le aree interessate sono state quelle di Voltago e Taibon Agordino. Il movimento tellurico, secondo quanto reso noto dai vigili del fuoco, è avvenuto ad una profondità di 9 chilometri. Molte le telefonate giunte alla sala operativa del 115. Alla fine dei vari controlli, non sono emersi danni. Negli stabilimenti Luxottica di Agordo e Cencenighe (Belluno), la direzione ha comunque scelto di attivare le misure di sicurezza e disposto la fuoriuscita temporanea dalle sedi dei lavoratori. Il controllo effettuato dai Vigili del fuoco non ha rilevato, anche in questo caso, la presenza di eventuali lesioni agli immobili.

Secondo la Protezione Civile del Veneto, l’evento principale è stato percepito distintamente dalla popolazione nell’Agordino e nella zona di Feltre e Belluno. Molte persone hanno avvertito il sisma anche in pianura sino a Mestre. Il Centro di Ricerche Sismologiche continua a monitorare l’attività sismica.

Dal punto di vista sismologico, gli eventi di questo pomeriggio sono avvenuti in una zona di bassa sismicità. Dall’installazione della prima rete sismometrica dell’Italia nord-orientale (1977), nell’alto Bellunese è da segnalare un unico evento di analoga magnitudo il terremoto di Pieve di Cadore del 7 aprile 1987, magnitudo 3.5. Dal punto di vista della sismicità storica, la zona di Agordo ha risentito principalmente l’effetto dei terremoti dell’Alpago-Cansiglio (1873 e 1936) che avevano raggiunto il sesto grado della scala Mercalli.