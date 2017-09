Incendio in ditta, fiamme domate nella notte a Eredi Bertè

(ANSA) - MILANO, 7 SET - I vigili del Fuoco di Pavia sono stati al lavoro tutta la notte per domare l'incendio scoppiato all'alba di ieri nella ditta "Eredi Bertè" che si occupa di smaltimento di rifiuti speciali a Mortara (Pavia). I vigili hanno avuto ragione delle fiamme nel corso della notte e sono ora impegnati a spegnere piccoli focolai e poi procederanno allo smassamento dei rifiuti bruciati. Colonne di fumo alte decine di metri sono stati visibili per tutta la giornata di ieri a chilometri di distanza. Durante l'estate sono stati parecchi gli incendi sviluppatisi in depositi di rifiuti anche nel Milanese, tanto che Legambiente ha parlato di "strana epidemia di incendi".