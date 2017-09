Mafia: boss Antonino Santapaola ricoverato in rianimazione

(ANSA) - CATANIA, 7 SET - E' stato "ricoverato nell'Unità operativa complessa di Anestesia e rianimazione dell'ospedale San Paolo di Milano" il boss Antonino Santapaola, 63 anni. Il fratello del capomafia ergastolano Benedetto, era detenuto in regime di 41 bis nel carcere di Opera. Lo rende noto il suo legale, l'avvocato Giuseppe Lipera, sottolineando che questo "conferma tristemente ed amaramente quanto fossero fondate le svariate istanze di libertà presentate invano dalla difesa, specialmente negli ultimi periodi, e che sono rimaste inevase e disattese". Secondo il penalista "siamo al tragico epilogo" di Antonino Santapaola, "detenuto da 17 anni per reati commessi 40 anni fa", che, osserva, è "in reale e assoluto pericolo di vita". L'avvocato Lipera chiede al magistrato di sorveglianza di Milano l'emissione di "un provvedimento che sia conforme alla legge, alla giustizia e alla umana pietà" disponendone "l'immediata scarcerazione" o il "trasferimento a Catania nella casa della moglie, consentendogli di morire nel suo letto".