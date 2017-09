Muore sgozzato in strada, arrestato l'aggressore

(ANSA) - TORINO, 7 SET - Un uomo di 34 anni, di origine marocchina, è stato sgozzato ieri sera a Torino. L'aggressione in via Di Nanni, fuori da un pub, al termine di una lite per futili motivi. Ferito in modo grave, l'uomo è morto poco fa all'ospedale Maria Vittoria, dove era stato ricoverato. Il suo aggressore, un connazionale 40enne, è stato arrestato grazie alle numerose testimonianze dagli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato San Paolo. L'uomo avrebbe colpito la vittima con un coccio di vetro al collo. (ANSA).