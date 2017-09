Rogo in sito archeologico di Faragola

(ANSA) - FOGGIA, 7 SET - Un incendio, divampato per cause in corso di accertamento, ha distrutto nella notte la copertura del sito archeologico di Faragola, ad Ascoli Satriano, nel Foggiano. La notizia è stata pubblicata sul suo profilo Fb dal presidente del Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici, l'archeologo pugliese Giuliano Volpe,che attualmente si trova in Malesia."Ho le lacrime agli occhi",scrive Volpe il quale ipotizza che le fiamme siano di origine dolosa: "E' stata incendiata la copertura", scrive. "O forse - aggiunge - sono stati usati esplosivi. Il legno della copertura è ignifugo". Nel sito è stato individuato un esteso insediamento di età romana e tardoantica. Sono stati portati parzialmente alla luce alcuni ambienti residenziali di una ricca villa di cui è stata finora documentata soprattutto la fase tardoantica (IV-VI secolo d.C.). Sono intervenute squadre dei vigili del fuoco che, al momento - si è appreso - non hanno trovato tracce di liquido infiammabile. Sull'accaduto indagano i carabinieri.