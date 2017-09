Australia: luce verde a sondaggio su matrimoni gay

(ANSA) - CANBERRA, 7 SET - Si farà il sondaggio postale voluto dal governo australiano per valutare se mantenere o rimuovere il bando ai matrimoni gay. La Corte Suprema ha infatti rigetto i ricorsi presentati dalle associazioni per i diritti civili. Il sondaggio, a partire da martedì, interesserà tutto il corpo elettorale del Paese, 16 milioni di elettori che riceveranno la scheda a casa. Avranno fino al 7 novembre per riconsegnarla.